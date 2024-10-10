الصحفيون الفلسطينيون: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر وأفظع مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ

القدس المحتلة-سانا

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكبر وأفظع مجزرة بحق الصحافة في العالم عبر التاريخ خلال عام من حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وأوضحت النقابة في تقرير لها أن الاحتلال ارتكب 1639 جريمة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وخاصة في قطاع غزة، من بينها استشهاد 167 صحفياً وعاملاً في القطاع، إضافة إلى إصابة 357 صحفياً واعتقال 125 آخرين، فضلاً عن تدمير 73 مؤسسة إعلامية في القطاع وإغلاق 27 أخرى في الضفة.

وقالت النقابة: إن فرسان الحقيقة من الزملاء الصحفيين دفعوا ثمن رسالة الحقيقة ونقلها إلى العالم، وإن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكبر مجزرة اغتيالات بحقهم لوأد الحقيقة والشهود عليها، كما دفعت عائلات الصحفيين ثمناً كبيراً نتيجة مهنة أبنائهم، حيث استشهاد 514 من أفراد عائلات الصحفيين في غزة جراء قصف صواريخ لمنازل الصحفيين وأماكن نزوحهم، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية إلى وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مسؤوليه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen