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عــاجــل مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

مراسل سانا : سماع دوي انفجار في سماء دمشق

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مراسل سانا : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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