بمناسبة أعياد تشرين… أمسية شعرية في المركز الثقافي العربي بطرطوس

طرطوس-سانا

نظّم المركز الثقافي العربي بمدينة طرطوس أمسية شعرية بمناسبة أعياد تشرين قدمت فيها الشاعرتان ميساء علوش ولميس بلال قصائد وطنية ووجدانية.

وأكدت الشاعرتان عظمة المناسبة التي كانت الانتصار الأول على من يرى نفسه لا يقهر، ليسطّر أبطال الجيش العربي السوري آنذاك وإلى الآن بطولات النصر الذي أضحى أسطورةً ودروساً سجّلت في صفحات التاريخ والحاضر إلى المستقبل أنوار مجد وعز على طريق النصر والتضحية لصنع فجر ومستقبل، عنوانه الحرية والسيادة والكرامة.

واختارت الشاعرة ميساء علوش من ديوانها “تجاويد خرساء” ثلاث قصائد بعنوان “انشقاق وجمر وحرمة الوداع”، ورأت أن حب الوطن من أقدس أنواع الحب وخيانته فعل لا يغتفر.

وقرأت الشاعرة لميس بلال قصيدتي “تشرين يزدهر ونشيد الشباب” كتبتهما خصيصاً للمناسبة، إيماناً منها بدور الشباب في كل مجالات وميادين بناء الوطن وحماية أرضه، إضافة إلى مقطوعة نثرية وجدانية بعنوان “ماذا يعني”.

فاطمة حسين

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