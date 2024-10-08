96 مليون بيضة و174 مليار ليرة… إنتاج ومبيعات مؤسسة الدواجن

دمشق-سانا

بلغ إنتاج المؤسسة العامة للدواجن منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 96 مليون بيضة مائدة، وحققت مبيعات من كل منتجات الدواجن الأساسية والثانوية بنحو 174 مليار ليرة، وفق مدير عام المؤسسة المكلف الدكتور رائد حجازي.

وأشار حجازي إلى أن المؤسسة أنتجت أيضاً نحو 204 أطنان من لحم الفروج ونحو 452 ألف صوص فروج، ونحو 416 من الصوص البياض، لافتاً إلى أن كامل إنتاج المؤسسة يتم طرحه في الأسواق المحلية.

وبين حجازي أن المؤسسة تتابع خطتها الإنتاجية والتسويقية بالإضافة إلى إعادة تأهيل قسم من الحظائر.

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