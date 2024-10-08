بقيمة 20 مليون ليرة… قرض ‏لذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة‏

دمشق-سانا
وقع مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية بردى اتفاقية لمنح قرض سلع معمرة بسقف 20 مليون ليرة سورية للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين لشراء مواد من صالات الشركة وذلك في مقر الإدارة العامة للمصرف.
ووفق بيان للمصرف تلقت سانا نسخة منه فإن القرض يتيح شراء جميع المواد والتجهيزات الموجودة في صالات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى، مبيناً أن فائدته السنوية تصل إلى 13 بالمئة على أن لا تتجاوز قيمة القسط الشهري 40 بالمئة من الراتب ومدته 5 سنوات، حيث يمنح وفق الآلية المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير.
وأوضح المصرف أنه عمم على كل فروعه المباشرة بتطبيق العمل ومنح القروض وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية اعتباراً من الثالث عشر من الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على كافة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف التوفير.
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