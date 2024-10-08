بقيمة 20 مليون ليرة… قرض ‏لذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة‏

دمشق-سانا

وقع مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية بردى اتفاقية لمنح ‏قرض سلع معمرة بسقف 20 مليون ليرة سورية للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين لشراء مواد من صالات الشركة وذلك في ‏مقر الإدارة العامة للمصرف.‏

ووفق بيان للمصرف تلقت سانا نسخة منه فإن القرض يتيح شراء جميع المواد ‏والتجهيزات الموجودة في صالات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى، ‏مبيناً أن فائدته السنوية تصل إلى 13 بالمئة على أن لا تتجاوز قيمة القسط ‏الشهري 40 بالمئة من الراتب ومدته 5 سنوات، حيث يمنح وفق الآلية ‏المحددة والمعتمدة لمنح قروض ذوي الدخل المحدود لدى مصرف التوفير.‏

وأوضح المصرف أنه عمم على كل فروعه المباشرة بتطبيق العمل ومنح ‏القروض وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية اعتباراً من الثالث عشر من الشهر ‏الجاري، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على كافة الشروط والأوراق المطلوبة ‏للحصول على القرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف التوفير.‏

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