41965 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 56 شهيداً و278 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 368 على القطاع ارتفع إلى 41965 شهيداً و97590 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحذرت الوزارة من أن المستشفيات في غزة وشمال القطاع مهددة بتوقف خدماتها نتيجة عدم توافر الوقود جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال، مناشدة المؤسسات الأممية بضرورة التدخل لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية.

ولفتت الوزارة إلى انقطاع الطريق الذي كانت تسلكه سيارات الإسعاف لتحويل الحالات الخطيرة من مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة جراء قصف طائرات الاحتلال، مبينة أن هناك العشرات من الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل غير متوفر في مستشفيات الشمال المحاصرة.

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