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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية

2024-10-08

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت بعد ظهر اليوم العدو الإسرائيلي في مدينة حيفا والكريون بصلية صاروخية كبيرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف ‏مقاتلونا مدينة ‏حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة”.‏

وفي بيان آخر، قالت المقاومة: إنها استهدفت تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية وحققت فيه إصابات دقيقة.

وكانت المقاومة استهدفت منذ فجر اليوم العدو الإسرائيلي في عدد من المستوطنات والمواقع بالصواريخ والمدفعية، محققةً في صفوفه إصابات مباشرة.

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