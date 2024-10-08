محلج محردة يبدأ باستلام الأقطان المحبوبة من المزارعين

حماة-سانا

بدأ محلج محردة في حماة باستلام الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظة، ‏حيث تجاوزت الكميات المستلمة نحو 12 طناً.

وتوقع مدير المحلج المهندس صطام الديوب لمراسلة سانا ازدياد كميات ‏الأقطان التي يتم توريدها من قبل المزارعين، موضحا أنه يتم حالياً تجميع ‏الأقطان المحبوبة في مستودعات المحلج حتى انتهاء كامل الكمية المنتجة في ‏المحافظة لتبدأ بعدها عمليات الحلج التي ينتج من خلالها بذور قطن زراعية.‏

وأضاف الديوب: إنه يتم تسليم بذور القطن لصالح مؤسسة إكثار البذار وهي ‏من صنف حلب 124 إضافة إلى أنه يتم توريد بالات قطن محلوج إلى ‏شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات.

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