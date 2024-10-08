محلج محردة يبدأ باستلام الأقطان المحبوبة من المزارعين

حماة-سانا
بدأ محلج محردة في حماة باستلام الأقطان المحبوبة من فلاحي المحافظة، حيث تجاوزت الكميات المستلمة نحو 12 طناً.
وتوقع مدير المحلج المهندس صطام الديوب لمراسلة سانا ازدياد كميات الأقطان التي يتم توريدها من قبل المزارعين، موضحا أنه يتم حالياً تجميع الأقطان المحبوبة في مستودعات المحلج حتى انتهاء كامل الكمية المنتجة في المحافظة لتبدأ بعدها عمليات الحلج التي ينتج من خلالها بذور قطن زراعية.
وأضاف الديوب: إنه يتم تسليم بذور القطن لصالح مؤسسة إكثار البذار وهي من صنف حلب 124 إضافة إلى أنه يتم توريد بالات قطن محلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات.
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