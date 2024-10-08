المقاومة الوطنية اللبنانية تنفذ عدة عمليات ضد مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

رداً على الهجمة العدوانية الفاشية المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق أهالي القرى والبلدات اللبنانية، وكذلك في قطاع غزة نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية منذ فجر اليوم عدة عمليات ضد مواقع قوات العدو.

وجاء في بيان أول للمقاومة إنه ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌، ‏ودفاعا عن لبنان وشعبه استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الـ12 وخمس دقائق من فجر اليوم تجمعا لقوات العدو في مستوطنة “شلومي” بصلية ‏صاروخية.‏

وفي بيان ثان، أعلنت المقاومة عن استهداف تجمع آخر لقوات العدو في مستوطنة “حانيتا” بصلية ‏صاروخية في التوقيت نفسه.

كما قصف مقاتلو المقاومة حسب بيان ثالث تجمعاً لقوات العدو في محيط موقع المرج بصلية صاروخية نحو الساعة الواحدة إلا ربع فجراً.

وعند الخامسة صباحاً، نفذ مقاتلو المقاومة عمليتين استهدفتا مربضين لمدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون ودلتون بصليات صاروخية.

كما استهدفت المقاومة في التوقيت نفسه تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يرؤون بصلية صاروخية.

وكانت المقاومة اللبنانية نفذت أمس عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب.

وأكدت أنها ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen