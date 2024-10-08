8 تشرين الأول 1962 – الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة

دمشق-سانا
1912 – اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهة وصربيا وبلغاريا من جهة أخرى.
1939 – ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.
1962 – الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.
1963 – اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.
1993 – رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا، والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.
2004 – انفجار في فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 شخصاً وإصابة مئة آخرين.
2012 – مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس أوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.
2014 – إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.
من مواليد هذا اليوم:
1883 – أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.
1917- رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.
من وفيات هذا اليوم:
1869 – فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة.
2008 – جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في كرواتيا.
يوم البحرية في بيرو.