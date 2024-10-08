8 تشرين الأول 1962 – الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة

دمشق-سانا

1912 – اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهة وصربيا وبلغاريا من جهة أخرى.

1939 – ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.

1962 – الجزائر تنضم إلى الأمم المتحدة.

1963 – اندلاع حرب الرمال بين الجزائر والمغرب.

1993 – رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا، والتي فرضت عليها بسبب سياسة الأبارتيد.

2004 – انفجار في فندق هيلتون في سيناء يودي بحياة 28 شخصاً وإصابة مئة آخرين.

2012 – مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس أوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.

2014 – إيريك بيتزيغ ووليام مورنر وستيفان هيل يفوزون بجائزة نوبل في الكيمياء لسنة 2014.

من مواليد هذا اليوم:

1883 – أوتو فاربورغ، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1931.

1917- رودني بورتر، عالم كيمياء حيوية إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1972.

من وفيات هذا اليوم:

1869 – فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة.

2008 – جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في كرواتيا.

يوم البحرية في بيرو.