فوز قيس سعيّد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية

تونس-سانا

فاز المرشح قيس سعيّد الرئيس التونسي المنتهية ولايته في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69 بالمئة بينما بلغت النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات داخل تونس وخارجها 28.8 بالمئة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قوله اليوم خلال ندوة صحفية في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس للإعلان عن النتائج الأولية: “حصل المرشح سعّيد إثر فرز الأصوات وتجميعها على 2 مليون و438 ألفاً و954 صوتاً في حين بلغ مجموع الأصوات التي حصدها المرشح العياشي زمّال 197 ألفاً و551 صوتاً بنسبة 7.35 بالمئة وحل ثالثاً المرشح زهير المغزاوي بمجموع 52 ألفاً و903 أصوات بنسبة 1.97 بالمئة”.

وأوضح بوعسكر أن مجلس الهيئة صدّق بإجماع أعضائه على فوز المرشح قيس سعيد 66 عاماً بأغلبية أصوات الناخبين ومن الدور الأول في الانتخابات الرئاسية مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الرئاسي إثر انقضاء فترة الطعون أمام محكمتي الاستئناف والتعقيب وفق مقتضيات التنقيحات الأخيرة لقانون الانتخابات والاستفتاء.

وسبق لقيس سعيد أن فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت في تشرين الأول عام 2019 كمستقل بعد خوضه لدور ثان بنسبة قاربت 73 بالمئة من الأصوات.

وكانت الانتخابات في تونس جرت أمس في 9669 مكتباً للاقتراع في كامل تونس بينما صوّت التونسيون في الخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر الجاري في 59 دولة.

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