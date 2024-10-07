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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-07

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4‌‏ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض ‏جوي في طبقات الجو كافة.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مائلاً للبرودة ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ‏ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر ‏في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة…‏

منطقة دمشق32 / 18‏
المنطقة الجنوبية33 / 19‏
المرتفعات الجبلية25 / 11‏
المنطقة الوسطى32 / 17‏
المنطقة الساحلية29 / 20‏
المنطقة الشمالية32 /16  ‏
منطقة الجزيرة34 / 19‏
المنطقة الشرقية37 / 22‏
منطقة البادية32 / 17‏

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