طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4‌‏ درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض ‏جوي في طبقات الجو كافة.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين ‏الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مائلاً للبرودة ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ‏ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر ‏في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية.‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة…‏