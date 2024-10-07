طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مائلاً للبرودة ليلاً خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|منطقة دمشق
|32 / 18
|المنطقة الجنوبية
|33 / 19
|المرتفعات الجبلية
|25 / 11
|المنطقة الوسطى
|32 / 17
|المنطقة الساحلية
|29 / 20
|المنطقة الشمالية
|32 /16
|منطقة الجزيرة
|34 / 19
|المنطقة الشرقية
|37 / 22
|منطقة البادية
|32 / 17