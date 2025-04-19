خدمات إسعافية واستشفائية ‏يقدمها مستشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني‏ للبنانيين ‏الوافدين إلى اللاذقية‏

اللاذقية-سانا ‏

يواصل مستشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية تقديم خدماته الإسعافية ‏والاستشفائية للأشقاء اللبنانيين الوافدين الى المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم ‏على لبنان.‏

وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في المستشفى نحو 35 مراجعاً ومراجعة، ‏أغلبهم حالات بسيطة تتنوع بين أقسام الإسعاف والعظمية والكلية وفقاً للدكتورة سهام ‏مخول مديرة المشفى التي لفتت في تصريح لمراسلة سانا إلى إدراج أسماء مرضى ‏غسيل الكلى من اللبنانيين ضمن القوائم التي أعدها المستشفى لضمان متابعة وضعهم ‏الصحي، وإجراء الجلسات في المواعيد المحددة وفق خطة العلاج والبرنامج الزمني ‏الخاص بها.‏

وأكدت مخول استمرار المستشفى بتقديم كل الخدمات الطبية للأخوة الوافدين وفق ‏الإمكانيات المتاحة وبشكل مجاني، منوهةً بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في ‏المستشفى بمن فيهم الأطباء الأخصائيون والمقيمون والكوادر التمريضية على مدار ‏الساعة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية والعلاجية.‏

بدوره أشار رئيس قسم الإسعاف والعناية في المستشفى الدكتور حسن قلجينو إلى أن ‏معظم الحالات التي تم استقبالها والتعامل معها كانت بسيطة لأشخاص يعانون من ‏أمراض صدرية وقلبية وكسور، إضافة إلى عدد من مرضى القصور الكلوي المزمن، ‏واشتملت الخدمات على تصوير الأشعة وتخطيط القلب وإجراء التحاليل الإسعافية ‏وتقديم الأدوية من صادات حيوية أو جلسات الإرذاذ. ‏

وشدد قلجينو على أن فرق منظومة الإسعاف في حالة تأهب كامل في جميع الأوقات ‏وعلى أتم الاستعداد والجهوزية للاستجابة الفورية والمساعدة في نقل المرضى ‏الوافدين من وإلى المستشفى بالتعاون والتنسيق مع فرع منظمة الهلال الأحمر ‏السوري.‏

ديمة حشمة ورشا رسلان

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