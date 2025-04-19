خدمات إسعافية واستشفائية ‏يقدمها مستشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني‏ للبنانيين ‏الوافدين إلى اللاذقية‏

اللاذقية-سانا
يواصل مستشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني باللاذقية تقديم خدماته الإسعافية والاستشفائية للأشقاء اللبنانيين الوافدين الى المحافظة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية في المستشفى نحو 35 مراجعاً ومراجعة، أغلبهم حالات بسيطة تتنوع بين أقسام الإسعاف والعظمية والكلية وفقاً للدكتورة سهام مخول مديرة المشفى التي لفتت في تصريح لمراسلة سانا إلى إدراج أسماء مرضى غسيل الكلى من اللبنانيين ضمن القوائم التي أعدها المستشفى لضمان متابعة وضعهم الصحي، وإجراء الجلسات في المواعيد المحددة وفق خطة العلاج والبرنامج الزمني الخاص بها.
وأكدت مخول استمرار المستشفى بتقديم كل الخدمات الطبية للأخوة الوافدين وفق الإمكانيات المتاحة وبشكل مجاني، منوهةً بالجهود الحثيثة التي يبذلها العاملون في المستشفى بمن فيهم الأطباء الأخصائيون والمقيمون والكوادر التمريضية على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية والعلاجية.
بدوره أشار رئيس قسم الإسعاف والعناية في المستشفى الدكتور حسن قلجينو إلى أن معظم الحالات التي تم استقبالها والتعامل معها كانت بسيطة لأشخاص يعانون من أمراض صدرية وقلبية وكسور، إضافة إلى عدد من مرضى القصور الكلوي المزمن، واشتملت الخدمات على تصوير الأشعة وتخطيط القلب وإجراء التحاليل الإسعافية وتقديم الأدوية من صادات حيوية أو جلسات الإرذاذ.
وشدد قلجينو على أن فرق منظومة الإسعاف في حالة تأهب كامل في جميع الأوقات وعلى أتم الاستعداد والجهوزية للاستجابة الفورية والمساعدة في نقل المرضى الوافدين من وإلى المستشفى بالتعاون والتنسيق مع فرع منظمة الهلال الأحمر السوري.
ديمة حشمة ورشا رسلان
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