الصحة اللبنانية: 2083 شهيداً و9869 جريحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغ عدد الضحايا 2083 شهيداً، و9869 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله في بيان: إن حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك والهرمل وجبل لبنان أمس بلغت 22 شهيداً و111 جريحاً.

وكان العدو الإسرائيلي ارتكب في وقت سابق اليوم جريمةً حرب جديدة أدت لاستشهاد 10 من رجال الإطفاء اللبنانية إثر غارة وحشية استهدفت مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت الجنوبية اللبنانية.

وتتواصل اعتداءات العدو الوحشية وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني باستهداف المناطق السكنية المأهولة، حيث شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات وحشية على بلدات مشغرة والشهابية ومحرونة والنفاحية وكفردونين والمنطقة بين بلدتي المجادل ومحرونة وبلدات جناتا وطيردبا كفرا ومعركة.

كما شن سلسلة غارات بالمنطقة الواقعة بين حي السرايا القديم في النبطية وجبل الرويس الشقيف وسهل المجادل.

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