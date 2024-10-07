فرنجية: إذا انكسر أي فريق في لبنان فكل لبنان سيخسر.. وأولويتنا هي وقف العدوان

بيروت-سانا

أكد رئيس تيار “المردة” اللبناني سليمان فرنجية أن أولوية لبنان الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن الأيام القادمة ستثبت أن الأمور ستكون لمصلحة لبنان وليس لمصلحة العدو.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن فرنجية قوله اليوم بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: إن “أولويتنا اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي، والمهم أن نخرج موحدين من الأزمة، وأن ينتصر لبنان والأيام المقبلة ستؤكد أن الأمور ستكون لمصلحة لبنان وليس لمصلحة العدو الإسرائيلي”.

وأضاف فرنجية: “إذا انكسر أي فريق في لبنان، فكل لبنان سيخسر، والأهم أن يكون بلدنا منتصراً”، مشدداً على ضرورة أن يكون الرئيس اللبناني القادم وطنياً وعربياً ويحمي ظهر المقاومة.

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