مهاجراني: إيران لا تجامل أحداً في الدفاع عن أرضها وأمنها

طهران-سانا

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران لا تتقاعس عن الدفاع عن مصالحها الوطنية، وأنه على مدى شهرين مارست إيران ضبط النفس لأنه كان من المفترض التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وشددت مهاجراني وفق ما أوردت وكالة إرنا على أن إيران لا تجامل أحداً في الدفاع عن أرضها وأمنها ومصالح شعبها.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف الثلاثاء الماضي قواعد ومواقع عسكرية وأمنية للعدو الإسرائيلي بمئات الصواريخ البالستية رداً على اغتيال العدو للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والقيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.

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