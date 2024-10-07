هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 16663 اعتداء للاحتلال على الضفة الغربية منذ تشرين الأول الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 16663 اعتداء على الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في تقرير اليوم: إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 16663 اعتداء تركزت بمدينة الخليل بواقع 2813 اعتداء، ثم القدس بـ 2771 اعتداء، تليها نابلس بـ 2322 اعتداء، والبقية موزعة على جميع مدن وقرى الضفة، مستغلين ظروف الحرب والعدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض، في انتهاك للقرارات الأممية التي تطالب بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال استولى على 52 ألف دونم من أراضي الضفة، وأقام مناطق عازلة حول المستوطنات تركز معظمها في شمال الضفة وتحديدا بمدينتي سلفيت ونابلس، ورام الله والبيرة وبيت لحم، ما تسبب بعزل الكثير من المناطق الفلسطينية عن بعضها، مبيناً أن عدد حواجز الاحتلال التي تقسم أراضي الضفة وصل إلى 872 حاجزاً، بينها أكثر من 150 حاجزاً أقامها بعد حرب الإبادة.

ولفت التقرير إلى أن الاحتلال أعلن 182 مخططاً استيطانياً لإقامة 23267 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 14 ألف دونم من أراضي الضفة معظمها بمدينة القدس، تليها سلفيت وبيت لحم، بينما أقام المستوطنون 29 بؤرة استيطانية تركزت في الخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس، إضافة إلى شق 7 طرق استيطانية لتسهيل حركة المستوطنين، وربط بؤر استيطانية ببعضها.

وأوضح التقرير أن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه أدت إلى تهجير أهالي 29 قرية في الضفة، واقتلاع 14280 شجرة زيتون معظمها في نابلس وبيت لحم والخليل ورام الله، فيما هدمت قوات الاحتلال 868 منزلاً ومنشأة تركزت في القدس والخليل، وسلمت أوامر بهدم 630 منزلاً ومنشأة.

وقال مؤيد شعبان رئيس الهيئة: إن هذه اللحظة الفارقة من عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني تتطلب وبشكل عاجل حماية دولية تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستوطنين، واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلية الرامية لمنع إقامة الدولة الفلسطينية.

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