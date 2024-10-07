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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

2024-10-07

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المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو الإسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة وتوقع قتلى ومصابين في صفوفهم

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