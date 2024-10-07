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عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو الإسرائيلي غرب جباليا شمال قطاع غزة وتوقع قتلى ومصابين في صفوفهم

2024-10-07

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في معالوت ترشيحا ومحيطها بالجليل الغربي

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