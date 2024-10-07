في معرضها الفردي الثاني… التشكيلية مايا زكزك تقدم 59 لوحة فنية

دمشق-سانا

بأسلوب الفن التجريدي قدمت الفنانة التشكيلية الشابة مايا زكزك معرضها الجديد الذي تضمن 59 لوحة، وذلك في صالة البيت الأزرق بدمشق .

ويتميز المعرض الذي افتتح أمس، ويستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري بأن معظم اللوحات جاءت تمثل الانطباعية مع تقارب بالواقع، جمعت الفنانة زكزك فيها بين الألوان المائية والزيتية، واختارت اللون الرمادي بشكل خاص إلى جانب لوحات أخرى تنوعت ألونها.

وفي تصريح لـ سانا بينت التشكيلية زكزك أن هذه المشاركة الفردية هي الثانية لها، مشيرة إلى أن دراستها للهندسة ساعدتها في تقديم منتج تشكيلي من حيث المبدأ والانضباط، وموضحة انها شاركت في 3 معارض جماعية ونالت الجائزة الخامسة في مسابقة “تقلا” في ألمانيا، إضافة إلى مشاركاتها السّنوية في مهرجان دلبة بمشتى الحلو للثقافة والفنون الذي تقيمه وزارة الثقافة في محافظة طرطوس.

يذكر أن الفنانة زكزك خريجة كلية الهندسة المعمارية إلا أن حبّها للفن التشكيلي جعل منها فنانة ماهرة تضبط إيقاع ريشتها الفنية على أوتار المشاعر فتخرج لوحات تحكي قصصاً عاشتها وواقعاً مرت به.

زينب علي- يزن المصري

تصوير :ديما البارودي

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