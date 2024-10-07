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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن توقف هبوط الطائرات في مطار “بن غوريون” بشكل مؤقت بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ من غزة ورفع حالة التأهب القصوى مع توقع مزيد من الصواريخ

2024-10-07

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