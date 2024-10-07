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المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية

2024-10-07

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المقاومة اللبنانية تقصف بصلية من صواريخ فادي 1 قاعدة الكرمل العسكرية للعدو الإسرائيلي جنوبي مدينة حيفا

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