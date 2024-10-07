SCS-NET
الشريط الإخباري

استطلاع للرأي يظهر حصول المرشح قيس سعيّد على 89.2  بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية

2024-10-06

تونس-سانا

أعلنت النتائج التقديرية لاستطلاع للرأي عن حصول المرشح الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد على 89.2  بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية للبلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي التونسية التي أجرت الاستطلاع أن المرشح العياشى زمال جاء في المرتبة الثانية بنسبة 6.9  بالمئة من الأصوات وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي بـ 3.9 بالمئة من الأصوات.

وأشار الزرقوني إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27 بالمئة، مبيناً أن العدد الاجمالي للمسجلين في الداخل بلغ 9 ملايين و110 آلاف و407 مسجل وأن العدد التقديري للناخبين بلغ مليونين و460 ألف ناخب.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم في كامل الأراضي التونسية لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية تمتد لخمس سنوات حيث يتنافس ثلاثة مرشحين هم زمال والمغزاوى وسعيد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

تقديرات أولية: قيس سعيد يفوز بالانتخابات الرئاسية التونسية

تونس-سانا كشفت تقديرات أولية نشرتها عدد من مؤسسات سبر الآراء التونسية عن فوز ساحق للمرشح …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved