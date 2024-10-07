استطلاع للرأي يظهر حصول المرشح قيس سعيّد على 89.2  بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التونسية

تونس-سانا

أعلنت النتائج التقديرية لاستطلاع للرأي عن حصول المرشح الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيد على 89.2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية للبلاد.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن حسن الزرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي التونسية التي أجرت الاستطلاع أن المرشح العياشى زمال جاء في المرتبة الثانية بنسبة 6.9 بالمئة من الأصوات وفي المرتبة الثالثة زهير المغزاوي بـ 3.9 بالمئة من الأصوات.

وأشار الزرقوني إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27 بالمئة، مبيناً أن العدد الاجمالي للمسجلين في الداخل بلغ 9 ملايين و110 آلاف و407 مسجل وأن العدد التقديري للناخبين بلغ مليونين و460 ألف ناخب.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم في كامل الأراضي التونسية لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية تمتد لخمس سنوات حيث يتنافس ثلاثة مرشحين هم زمال والمغزاوى وسعيد.

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