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وسائل إعلام العدو: 6 إصابات حتى الآن جراء سقوط صواريخ في حيفا

2024-10-07

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المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية

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