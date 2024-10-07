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عــاجــل المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية

وسائل إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في طبريا ومحيطها وعدد كبير من سيارات الإسعاف في مدينة حيفا بعد سقوط عدد من الصواريخ فيها

2024-10-07

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المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية

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