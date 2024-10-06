المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الطلبة السوريون في سلوفاكيا: حرب تشرين مهدت الطريق لولادة قوى مقاومة للعدو الصهيوني ولمخططات الهيمنة الإمبريالية
2024-10-06
وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق: حرب تشرين لن ينساها العدو الإسرائيلي وستظل دماء الشهداء علامة فارقة في التاريخ
2024-10-06
طلبة سورية في مصر: حرب تشرين التحريرية أعادت للأمة كرامتها وقدمت ملحمة الأخوة والإرادة
2024-10-06
عراقجي: إيران كانت ولا تزال مع المقاومة تحت أي ظرف
2024-10-05
الجلالي يبحث مع عراقجي التنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين
2024-10-05
دبلوماسي وخبير روسيان: “إسرائيل” كيان عنصري يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية
2024-10-04
الحزب الشيوعي التشيكي يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وسورية وغزة
2024-10-03
محليات
الموارد المائية.. إنهاء أعمال تأهيل مجرى وادي الشعير في مدينة الحراك بريف درعا
2024-10-06
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-10-06
وزير النفط يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع بحمص
2024-10-06
القيادة المركزية لحزب البعث: حرب تشرين دشنت عصر الانتصارات العربية وقوى المقاومة تتابع الطريق
2024-10-06
المحاربون القدماء باللاذقية: حرب تشرين التحريرية جزء ثابت ومضيء في ذاكرتنا ووجداننا
2024-10-06
أهلنا في الجولان المحتل: حرب تشرين التحريرية كسرت عنجهية الاحتلال وأكدت أن الإرادة تصنع الانتصار
2024-10-06
محاربون قدماء: حرب تشرين ملحمة بطولية سطر الجيش العربي السوري فيها أعظم معالم البسالة والفداء والتضحية
2024-10-06
رياضة
بفوزه على جبلة… حطين إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم
2024-10-06
تنافس ثلاثين لاعباً في بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-10-06
ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-10-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس
2024-10-05
بمشاركة عدد من جرحى الجيش… مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة في طرطوس
2024-10-05
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام
2024-10-03
إدارة جديدة لنادي الحرية الرياضي
2024-10-03
اقتصاد
وزير النفط يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع بحمص
2024-10-06
بعد انقطاع 12 عاماً… بدء تسويق محصول القطن ضمن مدينة دير الزور
2024-10-06
لفتح حسابات للمواطنين… التجاري يخصص فرقاً جوالة في القرى والنواحي التي لا توجد فيها فروع له
2024-10-03
خدمة لمشروع الطاقة البديلة… إعادة تقسيم عدد من المقاسم في مدينة عدرا الصناعية
2024-10-03
النقل: بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها
2024-10-03
أكثر من 103 آلاف هكتار… مساحة الأراضي المعتمدة لزراعة المحاصيل والخضار الشتوية في السويداء
2024-10-03
يوفر 29 فرصة عمل… إجازة استثمار لمشروع جديد في الصناعات الكيميائية
2024-10-03
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