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وسائل إعلام لبنانية: غارة لطيران العدو الإسرائيلي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

2024-10-06

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المقاومة اللبنانية تستهدف بصلية صاروخية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي

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