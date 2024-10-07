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اليونيفيل تحذر من اقتراب الاعتداءات الإسرائيلية إلى أحد مواقعها في لبنان

2024-10-06

بيروت-سانا

حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل اليوم من اقتراب الاعتداءات الإسرائيلية من أحد مواقعها في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن اليونيفيل قولها في بيان: “تم إبلاغ القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً بهذا الوضع المستمر من خلال القنوات المعتادة”، مؤكداً أنه من غير المقبول المساس بسلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي.

وأعربت عن قلقها العميق إزاء التطور الخطير للغاية للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على مقربة مباشرة من موقع البعثة 6 – 25 جنوب شرق مارون الراس داخل الأراضي اللبنانية.

وكان الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتى أعلن أمس أن عناصر قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جميع مواقعها في جنوب لبنان.

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