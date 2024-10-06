رضائي: مستعدون للرد بقوة على أي تهديد محتمل

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي جاهزية إيران العالية للرد بقوة وسرعة وحسم على أي تهديد من قبل العدو.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن رضائي قوله خلال جلسة لجنة الأمن القومي النيابية اليوم: “قدم ممثلو مختلف المؤسسات الحكومية توضيحات حول مستوى استعدادهم لمواجهة تهديدات العدو والجاهزية القتالية والدفاعية اللازمة لمواجهة أي تهديد، وحالياً نشهد أعلى مستوى من هذا الاستعداد”.

واستعرض رضائي الخيارات المتنوعة التي تمتلكها بلاده في مواجهة التهديدات، مؤكداً أن ردود إيران ستجعل العدو يندم على فعلته في حال أقدم على أي هجوم.

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