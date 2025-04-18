SCS-NET

مراسلو سانا : سماع أصوات انفجارات في أجواء المنطقة الوسطى يجري التحقق من طبيعتها

انظر ايضاً

تكريماً لشهداء نادي الفتوة.. مباراة ودية بين ناديي الوحدة والفتوة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved