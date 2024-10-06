أربعة شهداء جراء قصف الاحتلال مدينة غزة ومخيم جباليا

القدس المحتلة-سانا

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون مساء اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما قصف طيران الاحتلال مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، فيما أصيب آخرون جراء قصف العدو منطقتي الشاكوش ومصبح شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 366 على القطاع إلى 41870 شهيداً و97166 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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