الصحة تواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من لبنان‏

دمشق-سانا
تواصل الفرق والكوادر الطبية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للوافدين من لبنان الشقيق عبر المنافذ الحدودية في إطار الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الإسرائيلي الفاشي المتواصل على الأراضي اللبنانية.
وبينت وزارة الصحة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن عدد الخدمات الطبية المقدمة للوافدين من لبنان عبر المعابر الحدودية بريف دمشق وطرطوس وحمص بلغ 18132 خدمة، إلى جانب 2014 خدمة في مراكز الإيواء و266 خدمة في المشافي و224 خدمة نقل بسيارات الإسعاف.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تم تقديمها تشمل الخدمات الطبية العامة ومنها العمليات الجراحية والإسعافية وخدمات الصحة النفسية والإنجابية والأمراض المزمنة والتغذية، إضافة الى اللقاحات اللازمة للأطفال ولقاح الكزاز للسيدات.
يشار إلى أن الوزارة وضعت جميع المشافي التابعة لمديريات الصحة في المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات ورفد المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أطباء وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
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