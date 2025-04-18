الصحة تواصل تقديم الخدمات الطبية للوافدين من لبنان‏

دمشق-سانا‏

تواصل الفرق والكوادر الطبية تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة ‏للوافدين من لبنان الشقيق عبر المنافذ الحدودية في إطار الاستجابة الطارئة ‏لتداعيات العدوان الإسرائيلي الفاشي المتواصل على الأراضي اللبنانية.‏

وبينت وزارة الصحة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن عدد الخدمات ‏الطبية المقدمة للوافدين من لبنان عبر المعابر الحدودية بريف دمشق ‏وطرطوس وحمص بلغ 18132 خدمة، إلى جانب 2014 خدمة في ‏مراكز الإيواء و266 خدمة في المشافي و224 خدمة نقل بسيارات ‏الإسعاف.‏

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي تم تقديمها تشمل الخدمات الطبية العامة ومنها ‏العمليات الجراحية والإسعافية وخدمات الصحة النفسية والإنجابية ‏والأمراض المزمنة والتغذية، إضافة الى اللقاحات اللازمة للأطفال ولقاح ‏الكزاز للسيدات.‏

يشار إلى أن الوزارة وضعت جميع المشافي التابعة لمديريات الصحة في ‏المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات ورفد المعابر ‏بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أطباء وإرسال ‏الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.‏

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