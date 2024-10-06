الموارد المائية.. إنهاء أعمال تأهيل مجرى وادي الشعير في مدينة الحراك بريف درعا

‏درعا-سانا ‏

أنهت مديرية الموارد المائية بالتعاون مع مجلس مدينة الحراك بريف درعا ‏الشرقي أعمال تأهيل وتعزيل مجرى وادي الشعير المار من المدينة ‏والمغذي لعدة سدود.‏

وأوضح معاون مدير الموارد المائية بدرعا المهندس غزوان البوش لمراسل ‏سانا اليوم أنه بناء على توجيهات وزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية ‏والبيئة قامت المديرية وعبر كوادرها وآلياتها بتعزيل مجرى الوادي من ‏مخلفات بعض النباتات وبقايا الطمي، وتسليك وفتح العبارات بعد توقف هذه ‏الأعمال خلال السنوات السابقة نتيجة ظروف الحرب وضعف الإمكانات، و‏لا سيما أن الوادي يغذي عدة سدود في المنطقة الغربية من المحافظة.‏

وأشار البوش إلى أن المديرية قامت كذلك بإعادة تأهيل الريكارات والمطريات، ‏وستتابع إجراءات السلامة العامة والتحضير لفصل الشتاء بتسليك وفتح ‏العبارات أمام الجسور وتعزيل الأودية باتجاه السدود لتغذيتها بالمياه والحفاظ ‏على منسوبها الاستراتيجي. ‏

بدوره لفت رئيس مجلس المدينة المحامي محمد السلامات إلى أن تعزيل ‏الأودية يشكل عاملاً مهماً في منع الفيضانات التي تؤدي إلى انجرافات ‏بالتربة، والتي تؤثر على المحصول الزراعي والأشجار، بالإضافة إلى منع تشكل ‏المستنقعات التي تتجمع فيها الحشرات الضارة بالصحة.‏

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen