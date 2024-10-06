الموارد المائية.. إنهاء أعمال تأهيل مجرى وادي الشعير في مدينة الحراك بريف درعا

درعا-سانا
أنهت مديرية الموارد المائية بالتعاون مع مجلس مدينة الحراك بريف درعا الشرقي أعمال تأهيل وتعزيل مجرى وادي الشعير المار من المدينة والمغذي لعدة سدود.
وأوضح معاون مدير الموارد المائية بدرعا المهندس غزوان البوش لمراسل سانا اليوم أنه بناء على توجيهات وزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة قامت المديرية وعبر كوادرها وآلياتها بتعزيل مجرى الوادي من مخلفات بعض النباتات وبقايا الطمي، وتسليك وفتح العبارات بعد توقف هذه الأعمال خلال السنوات السابقة نتيجة ظروف الحرب وضعف الإمكانات، ولا سيما أن الوادي يغذي عدة سدود في المنطقة الغربية من المحافظة.
وأشار البوش إلى أن المديرية قامت كذلك بإعادة تأهيل الريكارات والمطريات، وستتابع إجراءات السلامة العامة والتحضير لفصل الشتاء بتسليك وفتح العبارات أمام الجسور وتعزيل الأودية باتجاه السدود لتغذيتها بالمياه والحفاظ على منسوبها الاستراتيجي.
بدوره لفت رئيس مجلس المدينة المحامي محمد السلامات إلى أن تعزيل الأودية يشكل عاملاً مهماً في منع الفيضانات التي تؤدي إلى انجرافات بالتربة، والتي تؤثر على المحصول الزراعي والأشجار، بالإضافة إلى منع تشكل المستنقعات التي تتجمع فيها الحشرات الضارة بالصحة.
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