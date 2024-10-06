إيران تستدعي السفير الأسترالي احتجاجاً على صمت بلاده تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفير الأسترالي في طهران إيام ماكونفيل احتجاجاً على النهج المزدوج الذي تتبعه بلاده تجاه تطورات المنطقة، وصمتها تجاه اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على غزة ولبنان.

وأبلغ المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإيرانية السفير ماكونفيل اعتراض بلاده على المواقف المنحازة والمخالفة لمعايير القانون الدولي للحكومة الأسترالية المعادية لطهران والداعمة للكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة وباستشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

ووصف المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية عملية القوات المسلحة الإيرانية ضد الكيان الصهيوني بأنها إجراء قانوني ومسؤول وضروري لحماية الأمن القومي للشعب الإيراني واستقرار المنطقة، ورد على اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سيادة ووحدة الأراضي الإيرانية.

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