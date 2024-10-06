تنافس ثلاثين لاعباً في بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء

السويداء-سانا

اختتمت اليوم منافسات بطولة زهرة الجولان التنشيطية للشطرنج بالسويداء السادسة للعام الحالي، والتي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اتحاد اللعبة واللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وذلك بمشاركة 30 لاعباً من مختلف أندية المحافظة.

وفاز بالمركز الأول للبطولة التي استضافتها صالة نقابة اتحاد الفنانين التشكيليين بمدينة السويداء اللاعب كريم هنيدي، تلاه تيم الشوفي، ثم حمزة نصر.

وذكر رئيس اللجنة الفنية للشطرنج بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لـ سانا أن البطولة أقيمت على مدار يومين بطريقة الدوري السويسري من سبع جولات، وشهدت مستوىً جيداً ومشاركة بعض اللاعبين المصنفين فيها.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen