في السويداء… ماراثون لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة لصحة القلب

السويداء-سانا

نظم فريق الصحة المجتمعية التابع لفرع الهلال الأحمر العربي السوري بالسويداء وشعبة الهلال في بلدة الثعلة اليوم، “ماراثون” لتعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني لصحة القلب.

وشهد الماراثون الذي انطلق من الساحة العامة وسط البلدة، وامتد لمسافة نحو 3 كيلومترات مشاركة نحو 70 شخصاً من مختلف الأعمار.

ورأى رئيس شعبة الهلال في بلدة الثعلة إياد سليقة في تصريح لمراسل سانا أن هذا النشاط الذي يعد بداية لمجموعة نشاطات توعية صحية يساهم بتعزيز الوعي المجتمعي عند الناس للاهتمام بممارسة النشاط البدني للحفاظ على الصحة العامة.

عمر الطويل

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