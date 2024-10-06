المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “شلومي” بصلية ‏صاروخية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق: حرب تشرين لن ينساها العدو الإسرائيلي وستظل دماء الشهداء علامة فارقة في التاريخ
2024-10-06
عراقجي: إيران كانت ولا تزال مع المقاومة تحت أي ظرف
2024-10-05
الجلالي يبحث مع عراقجي التنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين
2024-10-05
دبلوماسي وخبير روسيان: “إسرائيل” كيان عنصري يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية
2024-10-04
الحزب الشيوعي التشيكي يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وسورية وغزة
2024-10-03
الدكتور المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني هنأه فيه على تكليفه بمنصبه الجديد
2024-10-03
السفير آلا: سورية تتطلع إلى قرار عربي يرقى إلى مستوى الوضع الخطير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه
2024-10-03
محليات
أهلنا في الجولان المحتل: حرب تشرين التحريرية كسرت عنجهية الاحتلال وأكدت أن الإرادة تصنع الانتصار
2024-10-06
محاربون قدماء: حرب تشرين ملحمة بطولية سطر الجيش العربي السوري فيها أعظم معالم البسالة والفداء والتضحية
2024-10-06
القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية: جرائم الاحتلال في المنطقة تعكس خوفه من تكرار نتائج حرب تشرين التحريرية
2024-10-06
تقديم مساعدات روسية للوافدين اللبنانيين المقيمين في اللاذقية
2024-10-06
في ذكراها الـ 51… حرب تشرين التحريرية تكرس الإرادة الوطنية وتكسر أساطير العدو
2024-10-06
الحالة الجوية.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-10-06
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية على أهالي قرية زمرين بريف درعا
2024-10-05
رياضة
ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-10-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس
2024-10-05
بمشاركة عدد من جرحى الجيش… مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة في طرطوس
2024-10-05
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام
2024-10-03
إدارة جديدة لنادي الحرية الرياضي
2024-10-03
سقوط مدوي لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
2024-10-02
الشعلة يبلغ نصف نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة القدم
2024-10-02
اقتصاد
لفتح حسابات للمواطنين… التجاري يخصص فرقاً جوالة في القرى والنواحي التي لا توجد فيها فروع له
2024-10-03
خدمة لمشروع الطاقة البديلة… إعادة تقسيم عدد من المقاسم في مدينة عدرا الصناعية
2024-10-03
النقل: بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها
2024-10-03
أكثر من 103 آلاف هكتار… مساحة الأراضي المعتمدة لزراعة المحاصيل والخضار الشتوية في السويداء
2024-10-03
يوفر 29 فرصة عمل… إجازة استثمار لمشروع جديد في الصناعات الكيميائية
2024-10-03
ضبط أربعة محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالسويداء
2024-10-03
اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيسي على الشق الاستثماري
2024-10-02
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الشريط الإخباري
الحالة الجوية.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
مجلس الشعب: حرب تشرين التحريرية نقطة مفصلية مضيئة في تاريخ العرب المعاصر
وزيرا الداخلية والإدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق يتفقدون مراكز إيواء الوافدين اللبنانيين في السيدة زينب
الرئيس الأسد خلال لقائه عراقجي… المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع
اجتماع لمناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية
الجلالي يبحث مع عراقجي التنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين
أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
السفير آلا: سورية تتطلع إلى قرار عربي يرقى إلى مستوى الوضع الخطير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “شلومي” بصلية صاروخية
2024-10-06
2024-10-06
hanin
سابق
المقاومة الفلسطينية تفجر عبوة ناسفة بدبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي حولها عدد من الجنود شرق جباليا شمال قطاع غزة، وتستهدف بقذيفة مضادة للأفراد مجموعة الإخلاء الإسرائيلية خلال محاولتها نقل القتلى والمصابين
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بإصابة 5 ” إسرائيليين” حالة اثنين منهم خطيرة في عملية طعن عقبها إطلاق نار في بئر السبع
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تنشر أرقاماً متضاربة حول عدد الإصابات جراء عملية الطعن التي وقعت في بئر السبع وآخرها الحديث عن إصابة 9 “إسرائيليين” ومقتل واحد
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