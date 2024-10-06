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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “شلومي” بصلية ‏صاروخية

2024-10-06

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تنشر أرقاماً متضاربة حول عدد الإصابات جراء عملية الطعن التي وقعت في بئر السبع وآخرها الحديث عن إصابة 9 “إسرائيليين” ومقتل واحد

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