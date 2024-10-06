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عــاجــل المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً للعدو الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وسائل إعلام لبنانية : استشهاد 3 مسعفين من طواقم الهيئة الصحية في غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مراكز الهيئة في جويا ومجدل زون وعيناتا جنوب لبنان

2024-10-06

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المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً للعدو الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

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