وسائل إعلام لبنانية : استشهاد 3 مسعفين من طواقم الهيئة الصحية في غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مراكز الهيئة في جويا ومجدل زون وعيناتا جنوب لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عراقجي: إيران كانت ولا تزال مع المقاومة تحت أي ظرف
2024-10-05
الجلالي يبحث مع عراقجي التنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين
2024-10-05
دبلوماسي وخبير روسيان: “إسرائيل” كيان عنصري يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية
2024-10-04
الحزب الشيوعي التشيكي يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وسورية وغزة
2024-10-03
الدكتور المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني هنأه فيه على تكليفه بمنصبه الجديد
2024-10-03
السفير آلا: سورية تتطلع إلى قرار عربي يرقى إلى مستوى الوضع الخطير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه
2024-10-03
لدعم الاستجابة السريعة للوافدين… الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
2024-10-03
محليات
القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية: جرائم الاحتلال في المنطقة تعكس خوفه من تكرار نتائج حرب تشرين التحريرية
2024-10-06
تقديم مساعدات روسية للوافدين اللبنانيين المقيمين في اللاذقية
2024-10-06
في ذكراها الـ51… حرب تشرين التحريرية تكرس الإرادة الوطنية وانهيار أساطير العدو
2024-10-06
الحالة الجوية.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-10-06
مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات غذائية على أهالي قرية زمرين بريف درعا
2024-10-05
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2024-10-05
القيادة الفلسطينية لحزب البعث و “قوات الصاعقة”: حرب تشرين التحريرية ركيزة صلبة لمقاومة كافة المخططات الاستعمارية
2024-10-05
رياضة
ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-10-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس
2024-10-05
بمشاركة عدد من جرحى الجيش… مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة في طرطوس
2024-10-05
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام
2024-10-03
إدارة جديدة لنادي الحرية الرياضي
2024-10-03
سقوط مدوي لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
2024-10-02
الشعلة يبلغ نصف نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة القدم
2024-10-02
اقتصاد
لفتح حسابات للمواطنين… التجاري يخصص فرقاً جوالة في القرى والنواحي التي لا توجد فيها فروع له
2024-10-03
خدمة لمشروع الطاقة البديلة… إعادة تقسيم عدد من المقاسم في مدينة عدرا الصناعية
2024-10-03
النقل: بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها
2024-10-03
أكثر من 103 آلاف هكتار… مساحة الأراضي المعتمدة لزراعة المحاصيل والخضار الشتوية في السويداء
2024-10-03
يوفر 29 فرصة عمل… إجازة استثمار لمشروع جديد في الصناعات الكيميائية
2024-10-03
ضبط أربعة محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالسويداء
2024-10-03
اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيسي على الشق الاستثماري
2024-10-02
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الشريط الإخباري
الحالة الجوية.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
مجلس الشعب: حرب تشرين التحريرية نقطة مفصلية مضيئة في تاريخ العرب المعاصر
وزيرا الداخلية والإدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق يتفقدون مراكز إيواء الوافدين اللبنانيين في السيدة زينب
الرئيس الأسد خلال لقائه عراقجي… المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع
اجتماع لمناقشة عدد من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية
الجلالي يبحث مع عراقجي التنسيق بين الحكومتين السورية والإيرانية لتقديم المساعدات للوافدين اللبنانيين
أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
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المقاومة الفلسطينية تقنص جندياً للعدو الإسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة
وسائل إعلام لبنانية : استشهاد 3 مسعفين من طواقم الهيئة الصحية في غارات للعدو الإسرائيلي استهدفت مراكز الهيئة في جويا ومجدل زون وعيناتا جنوب لبنان
2024-10-06
2024-10-06
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