اشتعال النيران بطائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها بمطار لاس فيغاس

واشنطن-سانا

اشتعلت النيران بطائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية “فرونتير إيرلاينز” في مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ونقلت شبكة أخبار سي بي سي نيوز الأمريكية عن متحدث باسم المطار قوله: إن رحلة فرونتير رقم 1326 تعرضت لهبوط صعب ما أدى إلى اشتعال النيران في عجلاتها وتصاعد ألسنة اللهب والدخان أثناء هبوطها على المدرج، حيث أسرعت سيارات الإطفاء وخدمات الطوارئ لإخماد النيران، وأشار إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث، لافتاً إلى إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم ونقلهم إلى المنطقة المسورة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen