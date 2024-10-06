انطلاق عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية

تونس-سانا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كامل الأراضي التونسية لاختيار رئيس جديد للبلاد لولاية تمتد لخمس سنوات حيث يتنافس ثلاثة مرشحين هم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الناخبين بدؤوا بالتوجه لصناديق الاقتراع، حيث جهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل الجمهورية التونسية و9669 مكتباً.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء غد، كما أعلن الناطق الرسمي للهيئة التليلي المنصري.

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