المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين وحشيتين راح ضحيتهما 24 شهيداً و93 جريحاً

القدس المحتلة-سانا

ذكر المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال “الإسرائيلي ارتكب فجر اليوم مجزرتين وحشيتين بالمنطقة الوسطى بقصفه مسجداً ومدرسة يؤويان مئات النازحين راح ضحيتهما 24 شهيداً حتى الآن و93 جريحاً.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان له اليوم: إن هاتين المجزرتين الوحشيتين تأتيان بعد سلسلة من المجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف 27 منزلاً ومدرسة ومركز نزوح في مختلف المدن في قطاع غزة خلال ال 48 ساعة الماضية، حيث أدى هذا القصف المتواصل إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذه الجرائم الجديدة تأتي بالتزامن مع صعوبة الواقع الصحي في قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من 2,4 مليون فلسطيني، حيث إن ما تبقى من المستشفيات غير قادر على تقديم الخدمة الصحية والطبية بشكل جيد للجرحى والمرضى الذين يزداد عددهم بشكل يومي، إضافة إلى التحديات الجسيمة التي تواجه العمل الإنساني والصحي في قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية وسط صمت وعجز دولي وإقليمي فظيع.

وحمل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

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