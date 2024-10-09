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ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم

2024-10-05

مدريد-سانا

تجاوز ريال مدريد ضيفه فياريال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أهداف الريال كل من الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي 14 والبرازيلي فينيسيوس جونيور 73.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدّر الذي يواجه مستضيفه ديبورتيفو ألافيس ضمن ذات المرحلة.

أمّا فياريال فقد تجمّد رصيده عند 17 نقطة في المرتبة الثالثة مؤقتاً.

وضمن ذات المرحلة فاز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1 وسيلتا فيغو على لاس بالماس 1-0 ورايو فايكانو على بلد الوليد 2-1.

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