12 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل شمال ووسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 12 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال ووسط قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منازل بمخيم جباليا شمال القطاع والنصيرات وسطه ومناطق عدة بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة العشرات.

واستشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات اليوم جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 41825 شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 96 ألفاً.

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