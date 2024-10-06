مظاهرة حاشدة في جنوب أفريقيا تنديداً باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

جوهانسبرغ-سانا

شارك عشرات الآلاف بمظاهرة حاشدة في جنوب أفريقيا اليوم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ عام والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الفلسطينيين ودمار هائل في المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية.

ووفق وكالة وفا شارك في المظاهرة التي انطلقت في شوارع مدينة كيب تاون نحو 60 ألف شخص رفعوا خلالها العلم الفلسطيني ورددوا شعارات منددة بالاحتلال وبمجازر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قواته في قطاع غزة مؤكدين دعمهم للشكوى التي رفعتها بلادهم ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وسلم المتظاهرون عريضة للبرلمان الجنوب أفريقي لتأسيس وحدة لمناهضة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من داخل البرلمان.

وتقدمت جنوب أفريقيا في الـ 29 من شهر كانون الأول الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة طالبت فيها المحكمة بالبت في الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة الوضع في القطاع وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41825 فلسطينياً وإصابة 96910 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية بينما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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