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شهيدان جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي بلدة الجية جنوب بيروت

2024-10-05

بيروت-سانا

استشهد شخصان وأصيب عدد آخر بجروح جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة الجية الساحلية جنوب بيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم “إن غارة العدو الإسرائيلي على الجية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة 18 آخرين بجروح ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض”.

وشن طيران العدو الاسرائيلي سلسلة غارات على بلدات الخيام ومعروب ودير عامص وأطراف بلدة الحميري.

كما شن غارتين على بلدتي كفردونين وشقرا في قضاء صور.

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