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طيران العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات والقرى اللبنانية

2024-10-05

بيروت-سانا

واصل طيران العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على القرى والبلدات اللبنانية مستهدفاً المنازل السكنية.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان الطيران المعادي شن مساء اليوم غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين الجبين ووادي حسن في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني كما استهدف بلدة الناقورة.

واستهدف طيران العدو مبنى على كورنيش الغازية البحري في قضاء الزهراني، والمنطقة الواقعة بين عديسة وكفركلا في المنطقة الحدودية من الجنوب اللبناني.

كذلك تجددت الغارات المعادية على الضاحية الجنوبية لبيروت .

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت بوقت سابق اليوم أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 25 شخصاً وإصابة 127 بجروح.

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