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ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس

ليفربول x كريستال بالاس

2024-10-05

لندن-سانا

احتفظ ليفربول بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه خارج أرضه على مضيفه كريستال بالاس بهدف مقابل لا شيء اليوم خلال افتتاح منافسات الجولة السابعة.

سجل البرتغالي ديوغو غوتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلهرست بارك.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 18 نقطة بينما ظل رصيد كريستال بالاس عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

مانشستر سيتي x فولهام

من جهته فاز مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة السابعة من البريميرليغ.

سجل ثلاثية المان سيتي ماتيو كوفاسيتش “هدفين” وجيرمي دوكو في الدقائق 32 و47 و82 بينما أحرز ثنائية فولهام أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز في الدقيقتين 26 و89 .

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 11 في المركز السادس.

إلى ذلك فاز آرسنال على ضيفه ساوثهامبتون اليوم بثلاثة أهداف لهدف في لقائهما على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة أيضاً من الدوري نفسه.

آرسنال x ساوثهامتون

كاميرون آرتشر سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 55 لكن آرسنال رد بثلاثية عن طريق كاي هافيرتز وغابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا عند الدقائق 58 و68 و88.

وبهذه النتيجة حافظ آرسنال على المركز الثالث بـ 17 نقطة في حين ظل  ساوثهامبتون في المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.

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