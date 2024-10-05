حزب الله: بعض وسائل الإعلام تنشر أخباراً كاذبة وشائعات في إطار الحرب النفسية ضد جمهور المقاومة

بيروت-سانا

أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه لا توجد مصادر خاصة في الحزب تعطي تصريحات ومواقف لوسائل الإعلام، بل يصدر الحزب مواقفه في بيانات رسمية فقط.

وقالت العلاقات الإعلامية في بيان اليوم: “إن بعض وسائل الإعلام تنشر أخباراً تنسبها إلى مصادر في الحزب تتعلق بمصير مسؤوليه عقب الغارات الوحشية على الضاحية الجنوبية، وآخر تلك الوسائل وكالة الصحافة الفرنسية التي نسبت أخبارها إلى مصادر رفيعة في حزب الله، ويهمنا أن نؤكد مجدداً أنه لا يوجد لدينا مصادر في حزب الله، وموقفنا يصدر في بيان رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية”.

وأضافت العلاقات الإعلامية: “إن بعض وسائل الإعلام ولا سيما عدد من المواقع الإلكترونية نشرت أخباراً كاذبةً وشائعات لا قيمة لها تتعلق بالوضع التنظيمي لعدد من كبار مسؤولي حزب الله، وهي تندرج في إطار الحرب النفسية المعنوية ضد جمهور المقاومة من قبل الذين سخّروا أقلامهم وألسنتهم ومواقعهم في خدمة الاحتلال الصهيوني”.

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