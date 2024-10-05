المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع ومستوطنات للعدو الإسرائيلي بصليات صاروخية

بيروت-سانا

واصلت المقاومة اللبنانية اليوم استهداف مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعات جنوده بصليات صاروخية.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف رجال المقاومة شركة أتا للصناعات العسكرية قرب قاعدة

سخنين للعدو الإسرائيلي بصلية صاروخية”.

كذلك استهدفت المقاومة ثكنة معاليه غولاني ومرابض وتجمعات العدو في حرش مستوطنة دان وتجمعات لجنود العدو في مستوطنة كتسرين بصليات صاروخية.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت اليوم مواقع عدة للعدو، وتصدت لمحاولات جنوده التقدم، وأوقعت العديد منهم بين قتيل ومصاب.

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