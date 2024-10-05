حفل تأبيني بالمركز الثقافي ‏الإيراني في اللاذقية باستشهاد السيد حسن نصر الله

اللاذقية-سانا
أقام المركز الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية اليوم حفل تأبين باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.
وأوضحت أمينة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة تشرين الدكتورة ميرنا دلالة أن المصاب عظيم جداً للرمزية الكبيرة التي طالما تحلى بها سماحة السيد حسن نصر الله، بحكمته وفطنته وصبره ومواقفه المشرفة في دعم محور المقاومة حتى لحظة ارتقائه شهيداً على طريق القدس.
الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية ومدير المركز الثقافي الإيراني في المحافظة حامد ملكوتي بين في تصريح لمراسلة سانا أن سماحة السيد نصر الله كان حامل راية المقاومة في المنطقة، ومن واجبنا الحفاظ على هذه الراية، مضيفاً: إننا كلنا في خندق واحد أمام عدو مشترك هو الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، وهو ما يحتم توحيد نضالنا لإحباط مخططاتهم الاستعمارية والاستبسال والتضحية لتحقيق النصر.
مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم أعرب عن الحزن العميق الذي اعترى القلوب عند إعلان نبأ استشهاد الأمين العام لحزب الله، مؤكداً استلهام القدوة والسير على خطى سيد الشهداء والتمثل بقيمه ومبادئه لاستمرار نهج المقاومة والدفاع عن حقوقنا العادلة.
وأكد مدير سياحة اللاذقية فادي نظام استمرار النهج واستكمال المسيرة حتى تحرير الأرض، والإيمان المطلق بأن النصر حليفنا لأننا أصحاب الحق وأصحاب الأرض.
الشيخ طلال كريم إمام وخطيب جامع الزهراء في قرية ستمرخو أوضح أنه رغم رحيل سماحة السيد جسداً إلا أنه باقٍ معنا فكراً ونهجاً، ونحن على خطاه سائرون، وأن العدو الصهيوني واهم جداً إن ظنّ أن اغتيال القادة العظماء سيوقف مسيرة الجهاد والمقاومة.
وعبر الأب وازكين كوشكريان الراعي الروحي لطائفة الأرمن الأرثوذكس باللاذقية عن عظيم المواساة على الخسارة الفادحة برحيل السيد حسن نصر الله، مؤكداً أنه سيبقى حاضراً في قلب ووجدان كل إنسان عاش في زمنه، بإنجازاته وانتصاراته وما زرعه من عزة وكرامة في الشعوب العربية.
شارك في حفل التأبين أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل، ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب، وشخصيات أدبية وفكرية وأهلية.
رشا رسلان وديمة حشمة
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