حفل تأبيني بالمركز الثقافي ‏الإيراني في اللاذقية باستشهاد السيد حسن نصر الله

اللاذقية-سانا ‏

أقام المركز الثقافي لسفارة الجمهورية ‏الإسلامية الإيرانية في اللاذقية اليوم حفل تأبين باستشهاد سماحة ‏السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.‏

وأوضحت أمينة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بجامعة تشرين ‏الدكتورة ميرنا دلالة أن المصاب عظيم جداً للرمزية الكبيرة التي طالما تحلى ‏بها سماحة السيد حسن نصر الله، بحكمته وفطنته وصبره ‏ومواقفه المشرفة في دعم محور المقاومة حتى لحظة ارتقائه شهيداً على ‏طريق القدس.‏

الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية ومدير المركز ‏الثقافي الإيراني في المحافظة حامد ملكوتي بين في تصريح لمراسلة سانا ‏أن سماحة السيد نصر الله كان حامل راية المقاومة في المنطقة، ومن واجبنا الحفاظ ‏على هذه الراية، مضيفاً: إننا كلنا في خندق واحد أمام عدو مشترك هو ‏الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الصهيوني، وهو ما يحتم توحيد ‏نضالنا لإحباط مخططاتهم الاستعمارية والاستبسال والتضحية لتحقيق النصر.‏

مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم أعرب عن الحزن العميق الذي اعترى ‏القلوب عند إعلان نبأ استشهاد الأمين العام لحزب الله، مؤكداً استلهام القدوة ‏والسير على خطى سيد الشهداء والتمثل بقيمه ومبادئه لاستمرار نهج المقاومة ‏والدفاع عن حقوقنا العادلة. ‏

وأكد مدير سياحة اللاذقية فادي نظام استمرار النهج واستكمال المسيرة حتى ‏تحرير الأرض، والإيمان المطلق بأن النصر حليفنا لأننا أصحاب الحق ‏وأصحاب الأرض. ‏

الشيخ طلال كريم إمام وخطيب جامع الزهراء في قرية ستمرخو أوضح أنه ‏رغم رحيل سماحة السيد جسداً إلا أنه باقٍ معنا فكراً ونهجاً، ونحن على خطاه ‏سائرون، وأن العدو الصهيوني واهم جداً إن ظنّ أن اغتيال القادة العظماء ‏سيوقف مسيرة الجهاد والمقاومة.

وعبر الأب وازكين كوشكريان الراعي الروحي لطائفة الأرمن الأرثوذكس ‏باللاذقية عن عظيم المواساة على الخسارة الفادحة برحيل السيد حسن ‏نصر الله، مؤكداً أنه سيبقى حاضراً في قلب ووجدان كل إنسان عاش في زمنه، ‏بإنجازاته وانتصاراته وما زرعه من عزة وكرامة في الشعوب العربية.‏

شارك في حفل التأبين أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي ‏المهندس هيثم إسماعيل، ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب، ‏وشخصيات أدبية وفكرية وأهلية.‏

رشا رسلان وديمة حشمة

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